Mercato Napoli – Giuntoli chiude due affari: Kvaratskhelia e Olivera vestiranno la maglia azzurra

Malgrado il mercato estivo dei calciatori sia ancora chiuso, molti club sono già all’opera per rinforzare la squadra della prossina stagione. Tra questi il Napoli; a quanto pare il ds azzurro Giuntoli ha chiuso due operazioni, l’acquisto del terzino Olivera e dell’esterno mancino Kvaratskhelia. Due trattative iniziate da tempo a fari spenti dalla società partenopea che deve rimpiazzare diversi partenti.. Il direttore sportivo del Napoli avrebbe voluto anticipare, già a gennaio, l’arrivo del terzino sinistro di difesa uruguaiano, tuttavia il presidente del Getafe ha bloccato la cessione di Olivera nel mercato invernale, per evitare di indebolire la sua squadra, impegnata nella Liga spagnola.

Dunque, ormai è fatta, i due calciatori vestiranno la maglia azzurra da luglio 2022. Intanto il georgiano Kvaratskhelia ha svolto le visite mediche in una località segreta. Adesso manca solo l’ufficialità, poi l’annuncio sarà dato all’apertura della sessione di calciomercato estiva 2022/23. Stessa situazione anche per Olivera. Inoltre il club azzurro appare intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno di Juan Jesus; il difensore brasiliano si è dimostrato all’altezza della situazione, quest’anno e Spalletti vuole assolutamente tenerlo in rosa, viste le garanzie che ha dato, quando è stato chiamato in causa. Sebbene dipinto come un giocatore al tramonto della carriera, Juan Jesus ha zittito tutti i suoi denigratori con ottime prestazioni, peraltro è un elemento molto positivo, anche come leader nello spogliatoio. Infine si trattano pure i rinnovi di Meret e Rrahmani, prossimi alla firma, appare, viceversa difficile la conferma del portiere colombiano Ospina, che chiede un aumento dell’ingaggio.

