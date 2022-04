Napoli – Osimhen, sui social, rassicura la tifoseria azzurra: ” Noi non molliamo, crediamo ancora nello scudetto”

Naturalmente dopo l’inopinata battuta d’arresto di domenica, al Maradona contro la Fiorentina, la tifoseria partenopea è rimasta alquanto delusa e rammaricata per questo ulteriore risultato negativo casalingo. A tal proposito, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, attraverso i social, ha inviato un messaggio alla piazza napoletana rassicurandola sul futuro della squadra che, a suo dire, non è intenzionata a mollare, bensì a continuare a credere nella possibilità di vincere il tricolore, visto che la vetta è distante soli due punti. Ecco quanto scritto dal capocannoniere azzurro :

“Quella di domenica è stata una sconfitta dolorosa ma non lasceremo che la nostra speranza venga infranta. Noi non molleremo e continuiamo a credere nello scudetto”

Un messaggio che ha, certamente, fatto piacere ai tifosi, tuttavia questa altalena di risultati mette ancora seri dubbi sulla possibilità che la squadra possa realmente arrivare al traguardo che tutti sognavano, con grande fiducia, fino alla partita di Bergamo. Ma Il pari del Milan a Torino ha ridato speranze all’Inter e al Napoli, che restano in piena corsa. Del resto anche i rossoneri balbettano. Con sei gare ancora in calendario e ben 18 punti in palio, tutto è ancora possibile. A Pasquetta gli azzurri incontreranno, ancora a Fuorigrotta, la Roma nel cosiddetto derby del sole, ma dovranno disputare una partita perfetta e guadagnare l’intera posta in palio per coltivare quel barlume di speranza chiamato tricolore, altrimenti, bisognerà solo difendere la posizione Champions. Anche il gigante senegalese Kalidou Koulibaly, nonostante tutto, crede nella capacità della squadra però, da vero trascinatore, come il nigeriano, ha affermato: “Chi non ci crede esca fuori”. Sicuramente un out out non da poco.