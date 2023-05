IL PUNTO SULLA A – Trentacinquesima giornata all’insegna di Inter e Juve, i bianconeri si riprendono il secondo posto

La trentacinquesima giornata i serie A, orfana dell’ultima gara tra Sampdoria e Empoli che si giocherà questa sera, si è rivelata all’insegna dell’Inter e della Juventus, entrambe vittoriose in casa. Ieri sera, i bianconeri si sono aggiudicati il match con la Cremonese per 2 a 0, riprendendosi così il secondo posto dietro il Napoli scudettato, che però è caduto all’U- Power Stadium, contro il Monza, sotto i colpi di Mota e dell’ex Petagna. Gli azzurri, ancora festanti, non sono scesi in campo con la determinazione giusta. Nelle altre partite registriamo il successo del Torino, a Verona per 1 a 0, della Fiorentina, al Franchi sull’Udinese per 2 a 0 ed infine il pari a reti bianche tra Bologna e Roma al Dall’Ara. Al momento i rossoneri, dopo il k o di La Spezia di sabato, sono fuori dalla zona Champions, domani, intanto, ci sarà il ritorno dell’euroderby con i nerazzurri, che partono dal 2 a 0 del match di andata. Per il Milan un’ultima occasione per salvare la stagione che naturalmente non è stata esaltante.