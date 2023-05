Napoli, De Laurentiis: “I senatori ceduti in estate? La loro voglia di vincere era esaurita”

Nel corso dell’intervista concessa al Financial Times, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato così delle cessioni eccellenti operate in estate dalla formazione partenopea: “Tanti senatori ceduti in estate? La loro voglia di vincere era esaurita. Non ci credevo più. Forse mi sbagliavo. Ma io sono il proprietario. Io decido. La rosa attuale ha vinto perché sono un gruppo, e non una singola stella”.

