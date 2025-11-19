NEWS

NAPOLI vs JUVENTUS – Dalle ore 15 di oggi saranno in vendita i biglietti per la gara con i bianconeri del 7dicembre prossimo, al Maradona

Armando Fico 19 Novembre 2025 0 44 sec read

La SSC Napoli rende noto  che, dalle ore 15:00 di oggi, 19 Novembre 2025, saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Juventus, gara in programma domenica 7 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come d’abitudine ci saranno più fasi per l’acquisto dei tagliandi. La prima riguarda gli abbonati FULL 25/26, i quali  potranno acquistare un biglietto per un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili.La seconda fase  sarà, invece,  riservata ai tifosi  possessori di  Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Infine ci sarà la terza fase per  coloro che hanno  una Membership Premium SSC Napoli.  Infine ci sarà la  vendita libera per tutti, a partire dal primo dicembre .  Qui di seguito i prezzi stabiliti dal club partenopeo:

Settore Fase 1 – 2 – 3 Fase 4
CURVE INFERIORI € 40 € 45
CURVE SUPERIORI € 55 € 60
DISTINTI INFERIORI € 75 € 90
DISTINTI SUPERIORI € 105 € 120
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 120 € 135
TRIBUNA NISIDA € 125 € 140
TRIBUNA POSILLIPO € 150 € 185
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 175 € 215
Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Corbo: “Napoli, va potenziata la struttura tecnica, Benitez vuole far indossare lo stesso abito a Swarzenegger e Don Lurio”

ANTONIO CORBO, giornalista editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i tempi proposti sul web da […]

9 Dicembre 2014 0 1 min read

Giuntoli in viaggio verso Roma, pronta la firma con il Napoli: i dettagli del contratto

L’accordo era già stato trovato, ora è tempo di firme sui contratti. L’ex dirigente del Carpi, Cristiano Giuntoli, è partito in tarda mattinata da Bologna […]

15 Giugno 2015 0 31 sec read

VARIE – Congresso Nazionale di Nutrizione Sportiva “High Performance”

Torna a Milano l’appuntamento più atteso per i professionisti della salute e dello sport: il Congresso Nazionale di Nutrizione Sportiva “High Performance” CONI-OBL 2025, organizzato dall’Ordine […]

25 Giugno 2025 0 22 sec read

Bruno: “Vorrei dare un pugno a Bonucci, Napoli e Roma potranno dire la loro nella corsa per il titolo”

Pasquale Bruno, ex difensore di Torino, Juventus e Fiorentina, ha detto la sua ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com sul campionato in corso: Bruno, iniziamo dalla Juventus. […]

3 Novembre 2015 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui