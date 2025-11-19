NAPOLI vs JUVENTUS – Dalle ore 15 di oggi saranno in vendita i biglietti per la gara con i bianconeri del 7dicembre prossimo, al Maradona

La SSC Napoli rende noto che, dalle ore 15:00 di oggi, 19 Novembre 2025, saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Juventus, gara in programma domenica 7 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come d’abitudine ci saranno più fasi per l’acquisto dei tagliandi. La prima riguarda gli abbonati FULL 25/26, i quali potranno acquistare un biglietto per un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili.La seconda fase sarà, invece, riservata ai tifosi possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Infine ci sarà la terza fase per coloro che hanno una Membership Premium SSC Napoli. Infine ci sarà la vendita libera per tutti, a partire dal primo dicembre . Qui di seguito i prezzi stabiliti dal club partenopeo:

Settore Fase 1 – 2 – 3 Fase 4 CURVE INFERIORI € 40 € 45 CURVE SUPERIORI € 55 € 60 DISTINTI INFERIORI € 75 € 90 DISTINTI SUPERIORI € 105 € 120 DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 120 € 135 TRIBUNA NISIDA € 125 € 140 TRIBUNA POSILLIPO € 150 € 185 TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 175 € 215