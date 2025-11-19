Sorteggio play-off Mondiali 2026: domani il giorno della verità per l’Europa

Giovedì 20 novembre 2025, alle 13:00 a Zurigo, l’Europa scoprirà il destino delle ultime sedici nazionali ancora in corsa verso i Mondiali 2026. Il sorteggio dei play-off UEFA assegnerà gli ultimi quattro posti e comporrà otto semifinali e quattro finali a gara secca: un percorso breve, brutale, senza appello.

Le squadre sono divise in quattro pot. Nel Pot 1 le teste di serie: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina. Nel Pot 2 forze tradizionalmente toste: Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia. Il Pot 3 è quello delle insidie “di seconda linea”: Irlanda, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo. Nel Pot 4 le nazionali arrivate dai ripescaggi Nations League: Romania, Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord.

Le semifinali accoppieranno Pot 1 con Pot 4 e Pot 2 con Pot 3; poi un’ulteriore estrazione stabilirà chi ospiterà la finale di ogni percorso. Vietati alcuni incroci per motivi politici, come Armenia-Azerbaijan o Ucraina-Bielorussia, che potrebbero modificare il tabellone in corsa.

Per l’Italia, testa di serie, il primo ostacolo arriverà dal Pot 4: Svezia e Macedonia del Nord sono avversarie con memoria storica pesante, Romania e Irlanda del Nord appaiono più abbordabili. In finale, invece, può capitare una squadra di Pot 2 o la vincente di un incrocio 2-3: la Polonia, per qualità ed esperienza, è il rischio maggiore; Galles, Slovacchia e Repubblica Ceca sono rivali solide, ma meno proibitive.

Il sorteggio è quindi più di una formalità: è la mappa verso il Mondiale. Un incrocio favorevole può spianare la strada; uno sbagliato può trasformare marzo 2026 in un’ennesima notte da dentro o fuori. L’Italia parte davanti, ma non potrà permettersi distrazioni: il margine è sottile, la posta enorme.