Napoli vs Inter: rientra Højlund. Rrahmani ancora out, Meret potrebbe tornare in porta

Il Napoli si prepara al big match contro l’Inter con alcune novità di spessore in formazione. Secondo le anticipazioni riportate dal CorSport, Højlund è pronto a recuperare e tornare a dare ritmo in attacco, mentre Rrahmani dovrà alzare ancora bandiera bianca: non ce la fa e salterà la sfida.

In difesa si continua a registra dunque un’assenza pesante. Il centrale kosovaro era tra i punti fermi della retroguardia azzurra, e i tanti gol subiti dal Napoli sono dovuti anche al suo forfait. In porta, invece, potrebbe esserci un nuovo cambio: Meret — fino a questo momento in panchina — torna in lizza per difendere i pali. Se confermato, sarà un ritorno molto significativo, vista l’alternanza stagionale tra i portieri del Napoli.

La notizia del recupero di Højlund è un’ottima iniezione di fiducia per uno schieramento offensivo che dovrà dare battaglia contro la solidità dell’Inter. L’attaccante danese ha dimostrato in più di un’occasione di poter cambiare l’equilibrio con la sua fisicità e i suoi inserimenti.

Sul fronte portiere, il possibile ritorno di Meret — che conosce bene l’ambiente e ha già dimostrato solidità in gare decisive — rappresenta una scommessa su esperienza e affidabilità. In questo momento, con l’Inter di fronte, non si può prescindere dalla certezza tra i pali.

Con queste mosse tattiche, il Napoli cerca il miglior assetto per affrontare la corazzata nerazzurra, puntando su un mix di qualità, certezze e coraggio. Una partita che potrebbe dire molto, non solo per la classifica, ma per il morale e la conferma delle ambizioni da Scudetto.