NAPOLI vs MILAN – Possibile panchina per Lozano e Anguissa

Tifosi azzurri euforici per la vittoria dell’Olimpico sulla Lazio e per il primato in classifica in compagnia del Milan. Milan che, domenica sera, scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Maradona per il match clou, in ottica scudetto, della 28esima giornata di campionato. A cinque giorni dall’evento, i tagliandi sono quasi tutti esauriti, in poche ore, sia le rivendite cittadine, sia il sito on line di Tiketone, sono stati presi d’assalto dai sostenitori partenopei che, per acquistare il prezioso tagliando, hanno dovuto fare file chilometriche. Ma veniamo alla partitissima: in casa Napoli giungono notizie confortanti riguardo le condizioni di due pedine importantissime per Spalletti. Naturalmente parliamo di Lozano e Anguissa. Il messicano, molto probabilmente, sarà convocato dal tecnico toscano per questa sfida tra le due battistrada del campionato. Attualmente l’attaccante nordamericano sta lavorando alacremente per superare il guaio fisico, occorsogli durante la gara con la Salernitana del 23 gennaio scorso, a Fuorigrotta. A dare la notizia della convocazione di Lozano è stato il giornalista Paolo Bargiggia, che ha avuto l’informazione dalla stessa società azzurra, in un suo intervento, durante la trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. Quest’ultimo ha inoltre dichiarato che pure Anguissa sembra essere pronto per tornare a disposizione dell’allenatore. Ovviamente sia Lozano che il camerunense, avuto l’ok dello staff medico, andranno in panchina, per poi subentrare nella ripresa per giocare uno spicciolo di partita.