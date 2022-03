Coppa Italia – Stasera derby della Madonnina per la prima semifinale di andata

Questa sera, per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia 2022, si sfidano al Meazza, nel derby della Madonnina, il Milan e l’Inter; un match che giunge in un momento assai complicato per entrambe le contendenti ma potrebbe ridare morale e fiducia alla vincitrice per le ambizioni scudetto. Dal canto loro gli uomini di Simone Inzaghi tentano di riscattare il ko subito nell’ultimo derby di campionato e di rilanciarsi dopo un periodo senza successi. La gara di ritorno si disputerà solo il 20 aprile prossimo.