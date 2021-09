Vigilia di Napoli vs Juve; possibile recupero di Zielinsky, mentre Chiesa non sarà della partita

Grande attesa per la partitissima dello stadio Maradona tra Napoli e Juventus; alla vigilia di questo big match registriamo il possibile recupero in extremis del centrocampista azzurro Piotr Zielinsky e l’assenza nella fila bianconere di Federico Chiesa. L’ex fiorentino aveva abbandonato il ritiro della Nazionale e si era sottoposto ad esami medici i quali pur non rilevando una lesione, hanno indotto lo staff sanitario della Juve ad invitare il tecnico Allegri a non schierare, domani il forte figlio d’arte, in via precauzionale, onde evitare brutte sorprese. Buone notizie invece in casa Napoli: Spalletti potrebbe riavere Zielinsky, in quanto i recenti esami fanno ben sperare per un possibile impiego, part time, nella sfida contro Chiellini e compagni. .Fuori, viceversa il regista Lobotka che potrebbe essere rimpiazzato dal nuovo arrivato Anguissa. Se così fosse l’allenatore azzurro sarebbe in grado di adottare il suo canonico modulo 4-2-3-1, invece del 4/3/3. Ma al momento si tratta soltanto di ipotesi, per saperne di più dobbiamo attendere il pomeriggio di domani, quando saranno diramate le formazioni ufficiali.