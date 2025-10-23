Napoli, scintille tra Conte e Noa Lang: Romano svela i retroscena del difficile rapporto

Napoli – Il feeling tra Antonio Conte e Noa Lang tarda a sbocciare. L’esterno olandese, arrivato in estate dal PSV con grandi aspettative, sta vivendo un momento complicato sotto la guida del tecnico salentino. A svelare i retroscena è Fabrizio Romano, che nel corso di un’intervista ha descritto il rapporto tra i due come «non ancora scattato».

Lang, giocatore estroso e di grande temperamento, sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Conte. «È un calciatore che vive di entusiasmo e ha bisogno di sentirsi protagonista», spiega Romano. «In questo momento, dalla panchina, fatica ad accettare la situazione».

Conte, dal canto suo, rimane fedele alla sua linea: le scelte dipendono dal lavoro quotidiano, non dai nomi o dai curricula. L’ex CT azzurro chiede sacrificio, intensità e disciplina tattica, aspetti su cui Lang deve ancora adattarsi al suo metodo. Romano aggiunge: «È presto per giudicare, ma c’è un po’ di preoccupazione nell’ambiente vicino al giocatore».

Nonostante le difficoltà, il giornalista invita alla calma: «Niente tragedie, Conte ha già gestito situazioni simili». Il tecnico dovrà ora trovare la chiave per riaccendere la motivazione del talento olandese, mentre il club monitora con attenzione l’evoluzione del rapporto.

La stagione è ancora lunga e Napoli sa che il contributo di Lang potrebbe diventare decisivo. Ma perché ciò accada, serviranno fiducia, pazienza e la “scintilla” che finora è mancata.

