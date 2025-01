Mercato azzurro – Non si scioglie il nodo Danilo, ultimatum del Napoli al difensore brasiliano, risposta entro mercoledì

Tanto per cambiare, il Napoli è alle prese con l’ennesima telenovela che, stavolta riguarda l’ex capitano della Juve Danilo, il quale sta per rescindere il contratto con il club bianconero. Il brasiliano ha, da tempo, un accordo con la società partenopea, tuttavia, negli ultimi giorni, la situazione è cambiata. Ci sono, infatti, delle avances del Flamengo e del Santos che vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del giocatore. La moglie ha preso al volo l’occasione e insiste con il marito per tornare in patria e si sa che, in casa, a comandare sono le donne. A questo punto, il club diDe Laurentiis ha dato un ultimatum a Danilo; attenderà fino a mercoledì, poi intende sapere la sua decisione definitiva. Qualora il calciatore dovesse accontentare la consorte e tornare in Brasile, il Napoli non cederebbe più, in prestito, lo spagnolo Rafa Marin al Villarreal e non prenderebbe nessun altro difensore centrale.