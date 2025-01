Castel Volturno – Gli azzurri, stamane, riprendono la preparazione in vista del big match di sabato con la Juve, si spera nel recupero di Buongiorno

Il Napoli, nella giornata odierna, ritornerà al Centro Sportivo di Castel Volturno per preparare la gara di campionato di sabato, contro la Juventus, sfida importantissima per continuare a lottare per lo Scudetto, assieme all’Inter. Conte spera di recuperare, per questo big match della 22esima giornata, il centrale difensivo Alessandro Buongiorno.Senza nulla togliere al brasailiano Juan Jesus che lo ha sostituito nel migliore dei modi, nelle ultime gare, ma l’ex granata rappresenta uno dei migliori difensori europei. Archiviata, con immensa felkicità la vittoria di Bergamo, questa settimana, gli azzurri sono chiamati ad un lavoro intenso e faticoso. Nel frattempo lo staff medico continuerà a seguire le condizioni di Buongiorno, c’è una piccola speranza di poterlo vedere di nuovo in campo, contro i bianconeri. Il giocatore è mancato nelle recenti cinque partite, dopo la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Per fortuna, la sua assenza non si è fatta sentire, pur senza di lui, la squadra di Conte le ha vinte tutte. L’azzurro pagherebbe di tasca sua, per giocare contro gli uomini di Thiago Motta. Cuore granata, per lui, è sempre un derby. In realtà la società a strisce non colorate aveva cercato di portarlo in bianconero, però si è dovuta subito arrendere alla volontà del difensore di non indodssare mai la maglia della Juve. Averlo, sabato, in campo al Maradona sarebbe un grosso vantaggio; vedremo cosa ci diranno i medici, in questi giorni, per sapere se ci sarà il suo rientro in squadra.