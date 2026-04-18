LA PARTITA – Il Napoli non scende in campo, la Lazio vince facile 2-0

La Lazio sbanca ancora il Maradona per il quarto anno consecutivo. Dopo i primi due successi di Sarri (1-0 nel 2022-23 e 2-1 nel 2023-24) e quello di Baroni lo scorso anno (1-0), Sarri concede il tris nel suo ex stadio. Vittoria netta e mai in discussione. I biancocelesti si impongono per 2-0 grazie alle reti di Cancellieri in avvio e di Basic in apertura di ripresa. E i gol sarebbero potuti essere anche di più (Zaccagni si fa parare un rigore da Milinkovic-Savic sull’1-0, poi il portiere serbo salva anche su Tavares e Cancellieri). Per la Lazio successo meritato e di prestigio alla vigilia della partita più importante della stagione, mercoledì a Bergamo in Coppa Italia. Per il Napoli (che non perdeva in casa proprio dalla partita con la Lazio della scorsa stagione) è invece un passaggio a vuoto inatteso e per molti versi inspiegabile. La squadra di Conte può ora essere raggiunta al secondo posto dal Milan che domani affronta il Verona.

Napoli con il 3-4-2-1 annunciato, con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund, centrocampo a quattro con Politano e Spinazzola sulle fasce e Anguissa-Lobotka in mezzo, solita difesa a tre con Beukema, Buongiorno e Olivera davanti a Milinkovic-Savic. Il 4-3-3 di Sarri presenta invece alcune novità. C’è Gila, al rientro dopo l’infortunio, che il tecnico schiera subito titolare in coppia con Romagnoli, mentre i terzini sono ancora Lazzari e Tavares, in porta c’è Motta, il centrocampo a tre vede Cataldi regista con Basic e Taylor ai lati, mentre il tridente presenta la novità Noslin al centro, con Cancellieri e Zaccagni sulle fasce. È la Lazio a partire in maniera più intraprendente mentre il Napoli sembra svagato. I biancocelesti ci provano subito e già al 6’ passano in vantaggio grazie a una bella combinazione Zaccagni-Taylor-Cancellieri, con quest’ultimo che deposita in rete l’assist dell’olandese. La formazione ospite non si ferma e per il primo quarto d’ora impone il suo gioco senza soste. Fraseggi rapidi a centrocampo e sfruttamento chirurgico delle fasce sono le armi con cui i romani mettono in difficolta i campioni d’Italia. Che, però, dopo l’iniziale sbandamento, si riorganizzano e provano anche loro a fare qualcosa. Ma in realtà combinano poco. Il ritmo della squadra di Conte è basso, la circolazione della palla lenta, così le uniche emozioni arrivano da mischie in area che però non producono nulla. Un tiro da fuori di De Bruyne che finisce alto è l’unica occasione degna di nota. Così nel quarto d’ora finale della prima frazione è la Lazio a tornare in cattedra. Alla mezzora i biancocelesti hanno un’occasione d’oro per raddoppiare, ma Zaccagni si fa parare da Milinkovic-Savic (e poi calcia alto la ribattuta) un rigore concesso per fallo di Lobotka su Noslin. La Lazio, però, prima dell’intervallo ha altre opportunità per arrotondare. Noslin fallisce il tap-in dopo un tiro di Cancellieri e poi è Tavares a costringere Milinkovic-Savic ad un’altra parata complicata.