LE INTERVISTE – Il ruggito del Napoli: McTominay e Politano blindano la vetta

Una prova di forza, cinismo e solidità. Il Napoli espugna l’Unipol Domus con una prestazione corale che conferma la crescita del gruppo sotto la nuova gestione tecnica. Al termine della sfida contro il Cagliari, ai microfoni di DAZN sono intervenuti due dei volti simbolo di questa serata: il volto nuovo Scott McTominay, sempre più integrato nei meccanismi della mediana, e Matteo Politano, pedina tattica fondamentale e leader silenzioso dello spogliatoio.

Scott, una vittoria pesante in un campo difficile. Come ti stai trovando in questo nuovo contesto e quanto conta questo risultato per il prosieguo della stagione?

«Per me è stata una vittoria fondamentale. Sappiamo che ogni partita in questo campionato nasconde delle insidie, ma oggi abbiamo dimostrato il giusto carattere. Il mio inserimento? Giocare con campioni come De Bruyne rende tutto più semplice, è un calciatore straordinario e l’intesa cresce giorno dopo giorno. Adesso però non dobbiamo fermarci: l’obiettivo è vincere il maggior numero di partite possibili. Vogliamo dare il massimo da qui alla fine della stagione per arrivare dove meritiamo».

Matteo, oggi oltre ai tre punti arriva anche un “clean sheet” importante. Quanto valore date alla solidità difensiva mostrata contro una squadra fisica come quella sarda?

«Non subire gol è vitale per la nostra fiducia. Sapevamo che non sarebbe stato facile perché il Cagliari è una squadra tosta, fisica, che non ti lascia respirare. Siamo stati bravi a sbloccare il risultato quasi subito, anche se onestamente avremmo potuto segnare qualche gol in più per chiuderla prima. Ma l’importante era l’atteggiamento e non abbiamo sbagliato nulla».

Dallo scudetto alla maglia azzurra: c’è aria di Nazionale. Come state vivendo questo momento e quanto ha influito il lavoro quotidiano a Castel Volturno sulla vostra mentalità?

«C’è un entusiasmo travolgente, non vediamo l’ora di aggregarci al gruppo della Nazionale. Gattuso ci ha trasmesso una carica incredibile, ci sprona costantemente a dare il cento per cento in ogni allenamento. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo andare al Mondiale e faremo di tutto per arrivarci nelle migliori condizioni possibili».

Il Napoli rientra dalla Sardegna con certezze rinnovate. La fame di McTominay e la maturità di Politano descrivono una squadra che non ha solo talento, ma anche la ferocia necessaria per restare ai vertici. Se la strada verso il Mondiale passa per le prestazioni con il club, i due azzurri sembrano aver imboccato quella giusta.