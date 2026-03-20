LE INTERVISTE – Napoli, Beukema: “Mettiamo pressione, ma pensiamo gara dopo gara”

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Napoli continua la sua corsa mantenendo alta la pressione nella lotta al vertice. Tra i protagonisti del match c’è Sam Beukema, che ai microfoni di DAZN ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulla crescita personale e sull’ambizione collettiva del gruppo azzurro.



Nel post-partita, Sam Beukema mantiene equilibrio e lucidità, senza lasciarsi trascinare troppo dall’entusiasmo: “Scudetto? Sapevamo l’importanza di questa partita. Vincendo mettiamo pressione, ma noi siamo concentrati partita dopo partita e poi vediamo alla fine dove siamo”.

Un messaggio chiaro, da squadra matura: il Napoli non vuole distrazioni, ma punta a costruire il proprio percorso con continuità e concretezza.

Crescita personale: “Da Bologna al Napoli, un grande step”

Il difensore olandese si è poi soffermato sul suo percorso di crescita, sottolineando il salto di qualità fatto nel passaggio dal Bologna al Napoli:

“Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli e sapevo di giocare con tanti calciatori forti”.

Un cambiamento che non è stato solo ambientale, ma anche tecnico-tattico. Beukema ha infatti evidenziato l’adattamento a un nuovo ruolo: “Adesso gioco anche da braccetto e prima non lo facevo. È molto diverso per me, ma sento di essere abituato adesso rispetto all’inizio”.

Una versatilità che può rivelarsi decisiva nel lungo periodo:

“Se posso giocare anche in quel ruolo, posso diventare più completo come giocatore”.

Mentalità e fame: “Vogliamo vincere tutto”

Tra i temi centrali dell’intervista emerge la mentalità del gruppo:

“Abbiamo calciatori forti anche per mentalità, vogliamo vincere tutto fino alla fine”.

Parole che confermano l’ambizione del Napoli, rafforzata anche dal rientro di elementi chiave: “Adesso pensiamo alla prossima, De Bruyne e McTominay sono tornati con fame e tutti dobbiamo averla”.

Un mix di qualità e determinazione che alimenta le ambizioni azzurre.

Rapporto con Alisson: “Grande intesa, è un bravo ragazzo”

Infine, un passaggio sul rapporto con il compagno di squadra Alisson: “Da quando è arrivato abbiamo un grande rapporto, siamo contenti di averlo con noi, perché è forte e un bravo ragazzo”.

Un segnale importante anche dal punto di vista dello spogliatoio, dove l’armonia resta uno dei punti di forza della squadra.

Le parole di Beukema fotografano un Napoli consapevole dei propri mezzi ma ancora focalizzato sul presente. Crescita individuale, adattabilità tattica e fame collettiva: sono questi gli ingredienti che tengono viva la corsa azzurra. Lo scudetto resta un obiettivo possibile, ma – come ribadito dal difensore – tutto passerà dalla capacità di restare concentrati, una partita alla volta.