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LE INTERVISTE – Napoli, Buongiorno blinda la difesa: «Vittoria e clean sheet, siamo un gruppo unito»

Vincenzo Letizia 20 Marzo 2026 0 1 min read

Il Napoli chiude il ciclo di gare prima della sosta con una prestazione solida e tre punti fondamentali che rilanciano le ambizioni azzurre. Al termine della sfida vinta contro il Cagliari, Alessandro Buongiorno, pilastro della retroguardia partenopea, ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di Sky Sport. Tra la soddisfazione per la tenuta difensiva e la proiezione verso gli impegni con la Nazionale, il centrale ha sottolineato la coesione di un gruppo che sembra aver ritrovato la propria identità sotto la guida tecnica.

«Siamo contenti sia per la vittoria che per il fatto di non aver subito gol. Ci siamo aiutati a vicenda in fase difensiva, ma la soddisfazione maggiore è aver concluso bene questo ciclo di partite.

Un occhio alla classifica? Siamo tutti uniti. Chiunque sia stato chiamato in causa ha risposto presente e non abbiamo mai mollato; ora siamo felici di aver recuperato calciatori che ci daranno una mano. Per quanto riguarda il posizionamento, pensiamo partita dopo partita cercando di vincerle tutte, poi vedremo cosa accadrà a fine stagione.

In Nazionale c’è una tensione positiva. È un orgoglio poter partecipare e cercheremo di vincere queste due partite. Penso che il mister sia stato bravo a creare un gruppo unito: ci sarà grande voglia di vincere e daremo battaglia, ci faremo trovare pronti.

Come sto? Come dico sempre, i momenti negativi possono capitare. Ringrazio il tecnico, i compagni, i tifosi e la mia famiglia che mi sono stati vicini, ma la cosa più importante è che non ho mai mollato, continuando a lavorare sempre con la massima professionalità».

Le parole di Buongiorno riflettono il ritrovato spirito di sacrificio di un Napoli che ha imparato a soffrire insieme. Il “clean sheet” non è solo un dato statistico, ma il simbolo di una solidità ritrovata che sarà fondamentale per il rush finale in campionato. Ora la palla passa alla Nazionale, ma la sensazione è che il difensore azzurro sia ormai un leader maturo, pronto a trascinare sia il club che la maglia azzurra della selezione italiana.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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