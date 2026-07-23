Como senza limiti: il sogno è salire sul tetto d’Europa, i bookie (a 40,00) “spingono” per il trionfo in Champions

ROMA – Il Como non si pone limiti e, dopo aver conquistato la prima storica qualificazione alla Champions League, sogna già di salire sul tetto d’Europa. Il “sistema-Como” ha già fatto scuola, con un mix di talento, ambizione, competenza e forti investimenti. E i risultati sono arrivati subito: al secondo anno dal ritorno in Serie A è arrivato il quarto posto, una crescita esponenziale che fa guardare con fiducia al futuro; tanto che – come riporta Agipronews – i betting analyst di Sisal propongono a quota 40,00 la vittoria della Champions League entro il 2030. Un traguardo che avrebbe a dir poco del clamoroso, ma se c’è una cosa che il Como ha insegnato è che ai sogni non ci sono limiti, ma vanno coltivati passo dopo passo. Ecco, quindi, che a più a stretto giro l’obiettivo è scalare ancora posizioni in Serie A: su 888sport, lo scudetto lariano nel prossimo campionato si gioca a 29 volte la posta; una quota da outsider ma decisamente stimolante per una squadra che, per la prima volta, si troverà a gestire anche l’impegno europeo. Una nuova sfida che il Como è pronto ad accogliere.

Vincenzo Letizia Vedi la biografia completa Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.