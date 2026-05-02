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LE INTERVISTE – Como, orgoglio e ambizioni: “Puntiamo all’Europa”

Vincenzo Letizia 2 Maggio 2026 0 1 min read

Il pareggio ottenuto contro il Napoli non è solo un punto guadagnato per il Como, ma la conferma di un progetto tecnico che inizia a guardare con coraggio ai piani alti della classifica. Al termine della sfida, i protagonisti in campo hanno analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN, tracciando la rotta per il prosieguo della stagione sotto la guida di Cesc Fàbregas.
Lucas Da Cunha «Non siamo soddisfatti, abbiamo fatto la partita giusta. Dobbiamo continuare così e credo che arriveranno le occasioni per noi. Vogliamo vincere, possiamo andare in Europa. Dobbiamo continuare a lavorare e andare in Europa. Speriamo di farlo bene».
Ivan Smolcic «Siamo stati i migliori in campo e siamo orgogliosi di ciò anche se potevamo fare di più. Il club sta crescendo molto, le ambizioni sono tante e credo che la squadra sarà migliore di adesso».
Jean Butez «Ringrazio Conte per i complimenti. Abbiamo lavorato tanto col mister in questa stagione per trovare gli automatismi in difesa. E’ un po’ diverso giocare col Napoli, abbiamo pressato e provato ad avere la squadra più alta. Era più complicato trovare Perrone, però ho trovato Jacobo Ramon e Diego Da Cunha. E’ divertente giocare in questa squadra e avere un mister come Fabregas che ogni giorno lavora per trovare la soluzione giusta per trovare l’uomo libero. La scorsa settimana ho sbagliato col Genoa. E’ la mentalità dello staff: si dà fiducia a tutti i giocatori che giocano nella squadra. E’ il nostro tipo di gioco, tutti possiamo imparare questo tipo di pressione e anche a difenderci da quella che arriva dalle altre squadre. Dobbiamo farci trovare pronti ed essere intelligenti nel fare i passaggi giusti. In questo Fabregas ci aiuta molto».

Il mix di rammarico per il risultato e consapevolezza della propria forza emerge chiaramente dalle parole dei tesserati lariani. Se Da Cunha non nasconde l’obiettivo Europa, Butez e Smolcic sottolineano l’evoluzione identitaria di un club che, attraverso il lavoro tattico e la fiducia dello staff, punta a diventare una realtà consolidata del calcio italiano.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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