LE INTERVISTE -Napoli, Beukema non si accontenta: “Volevamo i tre punti, ma è un passo verso l’Europa”

Il Napoli rallenta la sua corsa al “Sinigaglia”, portando a casa un pareggio che lascia l’amaro in bocca ma muove la classifica in ottica europea. Al termine del match contro il Como, il difensore azzurro Sam Beukema ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando l’atteggiamento propositivo dei suoi nonostante le difficoltà tattiche incontrate durante i novanta minuti.

«Volevamo vincere questa partita come tutte le altre. La nostra mentalità non cambia mai: scendiamo in campo sempre per ottenere il massimo risultato. Sapevamo che il Como è un’ottima squadra e oggi lo hanno dimostrato».

Avete avuto diverse chance per sbloccarla definitivamente, c’è rammarico?

«Sì, abbiamo creato tante occasioni e, guardando lo sviluppo della gara, avremmo potuto vincerla. Tuttavia, dobbiamo guardare il lato positivo: portiamo a casa un punto importante per la corsa Champions. In questa fase della stagione, ogni mattoncino conta».

Si è visto un Napoli molto attento alla fase difensiva, quasi un ritorno al passato.

«In settimana abbiamo provato diversi modi per pressare i nostri avversari. Alla fine, bisogna dare merito a loro, sono stati molto bravi a gestire il pallone. Noi siamo stati costretti a compattarci in un blocco basso efficace, anche se l’idea originale era quella di aggredirli alti come facciamo di solito».

Il punto conquistato in terra lombarda permette al Napoli di restare agganciato al treno per l’Europa che conta, ma evidenzia la necessità di una maggiore precisione sotto porta. Beukema si conferma ancora una volta il leader silenzioso di una difesa che, nonostante il palleggio avversario, ha saputo reggere l’urto, dimostrando una maturità tattica fondamentale per il finale di stagione.