LE INTERVISTE – Napoli, Buongiorno: “Potevamo vincerla. Gilmour e Lobotka ci fanno risparmiare energie”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter, esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra: “Abbiamo mostrato un grande spirito, restando concentrati dall’inizio alla fine e avendo anche l’opportunità di vincere nei minuti finali. Siamo soddisfatti della prova offerta, ora dobbiamo proseguire su questa strada, mantenendo lo stesso atteggiamento e la stessa determinazione per le gare che restano da giocare.”

Sul rammarico per la vittoria sfumata:

“Dopo il gol subito su punizione, abbiamo reagito molto bene, vincendo duelli importanti. All’ultimo abbiamo avuto la chance di segnare il 2-1, quindi un po’ di dispiacere c’è, ma ciò che conta di più è la prestazione, soprattutto considerando la partita contro il Como. Dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità e non mollare.”

A proposito di un episodio di gioco con Lautaro Martinez:

“Involontariamente gli ho dato una manata e mi sono subito scusato, chiedendogli se stesse bene o se sanguinasse. Ci siamo dati il cinque e abbiamo continuato a giocare senza problemi.”

U commento sui compagni di reparto e sul contributo di Gilmour e Lobotka in mezzo al campo:

“Ci hanno dato un grande aiuto nella gestione del pallone, permettendoci di risparmiare energie. Billy si allena sempre con grande intensità e ha meritato questa opportunità. Siamo tutti contenti della sua prestazione, così come di quella di Lobotka, che ci ha dato una mano importante in fase di costruzione. Billing ha aggiunto più fisicità, e siamo felici anche per il suo gol.”

