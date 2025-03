ANTICIPI DA A DEL SABATO – 27esima giornata: pari e patta in Napoli – Inter ed Atalanta – Venezia, in vetta tutto invariato

Nel sabato di serie A , valido per la 27esima giornata, in virtù dei pareggi fra le tre big del campionato, in testa alla classificsa non è cambiato nulla. Napoli e Inter, al Maradona hanno impattato per 1 a 1 e l’Atalanta, per la seconda volta di fila non va oltre lo 0 a 0, in casa contro il Venezia, un risultato, naturalmente imprevedibile nei pronostici della vigilia, mentre il pari, tra la prima e la seconda della classe, era nell’aria, visto che nè gli azzurri e nè i nerazzurri volevano perdere la sfida. In classifica la formazione di Inzaghi va a 58, quella di Conte, resta dietro a 57 ed infime i bergamaschi, perdendo la grande occasione, rimangono a tre punti dalla vetta con 55 punti. Insomma, l’unica compagine a vincere, ieri, è stata l’Udinese che ha battuto il Parma di rigore, per 1 a 0. Oggi sono in programma altre cinque gare; si parte con Monza – Torno alle 12,30 e si finisce, in serata, con Milan – Lazio. Domani, chiusura del turno, con Juve- Verona