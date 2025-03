EDITORIALE – Pareggio strettissimo per gli azzurri contro l’Inter ma il Napoli c’è, la lotta al vertice continua

Editoriale post partita. Il Napoli c’è, lo ha dimostrato, ieri, nell‘anticipo contro i campioni d’Italia dell’Inter che erano passati in vantaggio, dopo poco più di 20 minuti di gioco, grazie ad una magia su punizione del terzino Dimarco. Questa volta, però, nessun errore sul gol subito ma solo bravura dell’esterno nerazzurro. Una rete che poteva destabilizzare la squadra che, invece ha reagito, ha forzato, ha creato diverse occasioni e solo per un nonnulla non era riuscito ad infilare la porta di Martinez. Chiusa la prima frazione di gioco in svantaggio il Napoli è rientrato in campo con spirito di rivalsa, orgoglio, personalità, determinazione e carattere, andando a cercare il pareggio con tante nuove occasioni ma l’1 a 1 è giunto solo al minuto 86, con il subentrante Billing che, con un tap in, ha messo alle spalle dell’estremo difensore nerazzurro. Una rete meritatissima giunta tardi, forse, se fose arrivata prima, gli azzurri avrebbero sicuramente vinto la gara, senza rubare niente, tanto è vero che come in un incontro di puglilalto la c’è stata ai punti. Tuttavia, bene così: è come se il big match non fosse stato giocato, dal momento che in classifica è rimasto tutto invariato, anche in virtù dell’imopinato 0 -0 dell’Atalanta con la penultima della graduatoria che a Bergamo, nonostante la netta inferiorità di organico, ha disputato una buonissima gara, evidenziando che, oggi nel calcio niente è scontato. In definitiva, l’ottima a prestazione dei partenopei, guidati da Antonio Conte ha convinto un po’ tutti, anche i tifosi sugli spalti. Del resto, nessun appunto può essere fatto ai giocatori, meritevoli di voti in pagella ben oltre la sufficienza, in particolare darei un 7 a Lobotka e al danese autore della rete decisiva. Il Napoli ha dominato, a differenza di Como, soprattutto, nel secondo tempo, con la squadra di Simone Inzaghi che, impaurita, ha pensato bene di non rischiare, eregendo un muro, come una provinciale, pur di portare a casa il risultato. L’allenatore leccese si è detto molto soddisfatto della gara condotta dai suoi e, per la prima volta in assoluto, ha affermato che nella corsa al successo finale c’ è anche il Napoli. A rendere felice il mister azzurro non è solo la classifica che è sempre la stessa ma anche il fatto che il calendario gioca a suo favore, essendo molto più agevole delle due concorrenti che hanno ancora degli scontri diretti,difati, domenica ci sarà Juventus – Atalanta e tra due settimane, a Bergamo, Atalanta – Inter. Inoltre, il team di Inzaghi è chiamato ad un tour de force, con impegni tra Coppa Italia e Champions, con al momento quattro partite in più, che potrebbero incidere sulla condizione fisica. Per giunta, un solo punto di vantaggio non offre garanzie, basta una gara per invertire le posizioni. La cosa certa e bella di questo campionato 2024/25 è che sarà avvincente fino all’ultima giornata, il che non si vedeva da tempo immemore. Ora, per Di Lorenzo e compagni c’è la consapevolezza di potersi giocare tutte le carte in loro possessso per tentare una vera impresa. se pensiamo dove era il Napoli, la stagione passata. Domenica, a Fuorigrotta arriva la Fiorentina, quale migliore occasione per ritornare al successo che manca da troppe giornate. La tifoseria napoletana ha già dimenticto la sconfitta di Como e vede il futuro molto più roseo.