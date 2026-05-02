IN EVIDENZA

LE INTERVISTE – Napoli, Buongiorno: «Sguardo rivolto al presente. Champions? Dobbiamo conquistarla»

Vincenzo Letizia 2 Maggio 2026 0 1 min read

Al termine del pareggio contro il Como, Alessandro Buongiorno ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa. Il difensore azzurro, pilastro della retroguardia, ha tracciato un bilancio tra il rammarico per i tre punti sfumati e la soddisfazione per una condizione fisica finalmente ottimale.
«Siamo contenti della prestazione, secondo me abbiamo difeso bene quando c’era da difendere. Avremmo potuto anche vincere. Dal punto di vista personale sono soddisfatto, in generale spero che la squadra concluda al meglio le partite che restano».
Dopo queste prestazioni ti senti parte del Napoli del futuro?
«Noi pensiamo al presente. Ci sono ancora partite da giocare e punti da conquistare. Come sottolineato, la Champions non è ancora matematica ma resta un obiettivo da raggiungere. La partita di oggi poteva rappresentare una svolta in un senso o nell’altro, ma noi rimaniamo concentrati sul lavoro quotidiano».
Ti senti finalmente al 100% della forma?
«Le difficoltà capitano a tutti nel corso della carriera. In questo periodo ho avvertito la vicinanza dei tifosi e della famiglia; personalmente ho continuato a dare il massimo in ogni momento. Ora mi sento bene e sono pronto ad affrontare le gare rimanenti».
Cos’è mancato, in particolare, durante il primo tempo?
«Abbiamo tardato a capire come uscire in pressione, loro si sono sistemati bene e non riuscivamo a trovare spazi di manovra. Nell’intervallo abbiamo sistemato questi aspetti tattici e nel secondo tempo siamo cresciuti, anche perché dal punto di vista fisico stavamo meglio».
Le parole di Buongiorno riflettono la maturità di un leader che preferisce la concretezza del campo alle proiezioni di mercato. Sebbene il pareggio contro i lariani lasci l’amaro in bocca per le occasioni create nella ripresa, il ritrovato smalto fisico del centrale difensivo rappresenta una garanzia per il rush finale verso l’Europa che conta.

 

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

IL PUNTO SULLA A – Tredicesima giornata, tutto invariato in vetta alla classifica

Il big match della tredicesima giornata Juventus -Inter finisce in parità, 1 a 1 il risultato, per cui resta tutto invariato nelle prime posizioni della […]

27 Novembre 2023 0 25 sec read

OBIETTIVO NAPOLI – Gli azzurri sfruttano bene i limiti del Torino

Sfruttando i limiti del Torino di Mihajlovic, il Napoli è riuscito a ritrovare vittoria e buon gioco, riportandosi al primo posto in classifica, dopo la […]

16 Dicembre 2017 0 2 min read

Stasera sfida degli ex al Maradona – Napoli vs Torino rappresenta il match del ritorno al passato di sei ex tra azzurri e granata

L’anticipo di campionato di stasera, tra il Napoli di Antonio Conte ed il Torino di D’Aversa, oltre ad essere una partita importantissima in chiave Champions, […]

6 Marzo 2026 0 1 min read

Brindisi-Benevento 0-1: gol pesante di Ferrante. Per la Strega altri 3 punti preziosi

Sul neutro di Picerno il Benevento affronta il Brindisi. Gara valida per la 5^ giornata del campionato di serie C, girone C. Nel Brindisi di mister Danucci c’è […]

25 Settembre 2023 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui