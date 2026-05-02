LE INTERVISTE – Napoli, Buongiorno: «Sguardo rivolto al presente. Champions? Dobbiamo conquistarla»

Al termine del pareggio contro il Como, Alessandro Buongiorno ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa. Il difensore azzurro, pilastro della retroguardia, ha tracciato un bilancio tra il rammarico per i tre punti sfumati e la soddisfazione per una condizione fisica finalmente ottimale.

«Siamo contenti della prestazione, secondo me abbiamo difeso bene quando c’era da difendere. Avremmo potuto anche vincere. Dal punto di vista personale sono soddisfatto, in generale spero che la squadra concluda al meglio le partite che restano».

Dopo queste prestazioni ti senti parte del Napoli del futuro?

«Noi pensiamo al presente. Ci sono ancora partite da giocare e punti da conquistare. Come sottolineato, la Champions non è ancora matematica ma resta un obiettivo da raggiungere. La partita di oggi poteva rappresentare una svolta in un senso o nell’altro, ma noi rimaniamo concentrati sul lavoro quotidiano».

Ti senti finalmente al 100% della forma?

«Le difficoltà capitano a tutti nel corso della carriera. In questo periodo ho avvertito la vicinanza dei tifosi e della famiglia; personalmente ho continuato a dare il massimo in ogni momento. Ora mi sento bene e sono pronto ad affrontare le gare rimanenti».

Cos’è mancato, in particolare, durante il primo tempo?

«Abbiamo tardato a capire come uscire in pressione, loro si sono sistemati bene e non riuscivamo a trovare spazi di manovra. Nell’intervallo abbiamo sistemato questi aspetti tattici e nel secondo tempo siamo cresciuti, anche perché dal punto di vista fisico stavamo meglio».

Le parole di Buongiorno riflettono la maturità di un leader che preferisce la concretezza del campo alle proiezioni di mercato. Sebbene il pareggio contro i lariani lasci l’amaro in bocca per le occasioni create nella ripresa, il ritrovato smalto fisico del centrale difensivo rappresenta una garanzia per il rush finale verso l’Europa che conta.