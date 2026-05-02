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IL SALISCENDI – Rrahmani certezza, De Bruyne fantasma: gli opposti del Napoli

Vincenzo Letizia 2 Maggio 2026 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

Un pareggio a reti bianche al “Sinigaglia” che lascia l’amaro in bocca per quanto prodotto, ma che ribadisce la tenuta stagna di una difesa sempre più coesa. Contro un Como intraprendente, il Napoli strappa un punto che muove la classifica, frutto di una partita giocata sul filo del rasoio dove il muro difensivo ha dovuto sopperire a una manovra offensiva apparsa, a tratti, priva d’ispirazione. Tra chi ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e chi è rimasto intrappolato nelle pieghe del match, ecco il nostro Saliscendi Azzurro.

SALE: Amir RRAHMANI

Il muro kosovaro non solo tiene in piedi la baracca, ma lo fa con una grazia e una leadership da veterano consumato. L’intervento sulla linea che strozza in gola l’urlo del gol al Como è l’emblema di una partita giocata col cuore e col cervello. Oltre ai salvataggi disperati, Rrahmani si sta riscoprendo fondamentale anche in fase di impostazione: è lui il primo regista della manovra, pulito nei passaggi e sempre pronto a guidare il reparto con carisma. In questo momento, è l’ago della bilancia della difesa azzurra.

SCENDE: Kevin DE BRUYNE

Vedere un fuoriclasse del suo calibro vagare per il campo quasi come un corpo estraneo fa male al cuore di chi ama il calcio. La sua partita è un’attesa vana: il primo pallone toccato arriva solo dopo trenta minuti di gioco, un’eternità per chi dovrebbe essere il fulcro della manovra. Abulico e impreciso, ha mostrato lacune tecniche insolite, sbagliando appoggi elementari. Nessuno mette in dubbio la leggenda ammirata in Premier League, ma è evidente che l’apporto fornito al Napoli finora – condizionato dal pesante infortunio – sia ben lontano dalle aspettative della piazza.

Il calcio non aspetta nessuno, nemmeno i re. Se da un lato il Napoli ha trovato in Rrahmani un leader silenzioso ma efficacissimo, dall’altro deve fare i conti con l’enigma De Bruyne. Il recupero fisico e psicologico del belga è la vera sfida per il finale di stagione: senza il suo genio acceso, il salto di qualità definitivo rischia di restare un’incompiuta.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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