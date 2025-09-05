BREVI

Napoli, rinnovo sempre più vicino con Anguissa

Vincenzo Letizia 5 Settembre 2025 0 14 sec read

Continuano le manovre in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Frank Anguissa. Decisivo col Cagliari, l’ex Fulham è attualmente in scadenza nel 2027. L’obiettivo degli azzurri, scrive Nicolò Schira, è quello di prolungare l’accordo fino al 2028 con un’opzione per un’altra stagione. Naturalmente  lieviterebbe anche l’ingaggio del centrocampista.  

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Roma, cambia il direttore sportivo

Florent Ghisolfi non sarà più il direttore sportivo della Roma. Lo apprende LaPresse da fonti vicine al club giallorosso. Il ds era approdato nella Capitale lo scorso […]

17 Giugno 2025 0 32 sec read

CALCIOMERCATO – Miretti-Napoli: parte la trattativa

L’ultima mossa ufficiale il ds Giovanni Manna l’ha fatta con la Juve per Fabio Miretti, il centrocampista dalle caratteristiche perfette per completare il reparto dei […]

3 Agosto 2025 0 1 min read

MONDIALE PER CLUB – Pazzesca impresa di Simone Inzaghi: l’Al Hilal elimina il Manchester City!

Dopo aver fermato il Real Madrid, la squadra saudita compie un’impresa ancora più grande eliminando gli uomini di  Guardiola e qualificandosi per i quarti di […]

1 Luglio 2025 0 36 sec read

Stangata del Giudice Sportivo dopo Salernitana-Sampdoria: 0-3 a tavolino e due gare a porte chiuse

La Salernitana ha ricevuto la sconfitta 0-3 a tavolino contro la Sampdoria nel ritorno dei playout di Serie B a seguito di quanto accaduto all’Arechi […]

23 Giugno 2025 0 16 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui