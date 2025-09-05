NEWS

Stefan Schwoch: per il Napoli Hojlund colpo a cinque stelle

Vincenzo Letizia 5 Settembre 2025 0 1 min read

Stefan Schwoch è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Hojlund? Per il Napoli è un acquisto a cinque stelle, un super colpo. Il danese mancava, per le sue caratteristiche, all’organico azzurro. Hojlund dà profondità ed è molto veloce, però può anche cucire il gioco alla Lukaku, non come il belga ma può fare molto bene anche in questo senso. Tra l’altro non dimentico nemmeno Lucca, un ottimo giocatore che ha solo bisogno di un po’ di tempo; in ogni caso Hojlund è un attaccante fortissimo, giovane ma con esperienza, un calciatore così, per caratteristiche, il Napoli l’aveva con Osimhen e ora ce l’ha di nuovo. 

De Bruyne? Per me deve giocare alle spalle della prima punta, fa la differenza sulle palle inattive, è un fenomeno autentico, un’altra stella, ma nel Napoli non parlerei più di modulo, piuttosto di situazioni di gioco, abbiamo visto una squadra che cambia pelle nella stessa partita più volte, ci si muove a seconda delle occasioni, a seconda di dov’è la palla. E a proposito di stelle, guardate anche Mc Tominay cosa fa, è un altro fenomeno. Il Napoli è fortissimo…

Il Napoli è favorito per vincere lo scudetto, era difficile rinforzare la squadra titolare ed è arrivato De Bruyne, poi ora Hojlund in sostituzione di Lukaku. Sono stati acquistati giocatori importanti per aumentare il tasso tecnico anche nelle alternative, gli azzurri sono davvero completi. Un gradino dietro metto l’Inter, che doveva prendere un esterno come Lookman e non l’ha fatto, i nerazzurri sono sicuramente forti e competitivi ma li metto alle spalle dei Campioni d’Italia, poi occhio al Milan, che ha fatto invece un’ottima campagna acquisti e con Rabiot ha preso un grandissimo giocatore”.

Vincenzo Letizia

