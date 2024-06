Finale Play off serie B – Il Venezia batte la Cremonese e torna in A dopo due anni di Purgatorio in cadetteria

Dopo due anni di Purgatorio in serie B, il Venezia ritorna in massima serie, grazie al successo ottenuto, ieri, nella finale di ritorno dei Play off, contro la Cremonese per 1 a 0. I lagunari potevano raggiungere il traguardo anche con il pari, in virtù della migliore posizione di classifica ma non si sono accontentati e con la rete di Gytkjaer. al 24mo del primo tempo hanno portato a casa la vittoria preziosa che ha fatto si che i tifosi veneziani festeggiassero la promozione, scendendo in campo con bandiere e vessilli inneggianti alla loro squadra del cuore. Viceversa, molta delusione da parte degli ospiti, che potevano sfruttare meglio le poche occasione che sono capitate, invece hanno sbattuto contro il muro del Venezia che non ha concesso tanto agli avversari. Stroppa, tecnico dei lombardi, ha tentato, nel secondo tempo, di inserire più giocatori offensivi per ribaltare lo svantaggio ma, nulla è successo e le porte della seria A si sono spalacate per i lagunari. Onore al merito alla squadra del capoluogo veneto.