Edy Reja, Massimo Bava, Emanuele Calaiò, Marco Fassone e Marcello Calvano a Radio Goal

Vincenzo Letizia 4 Settembre 2025 0 2 min read

Sono intervenuti a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: Edy Reja, Massimo Bava, Emanuele Calaiò, Marco Fassone e Marcello Calvano:

REJA: “Hojlund e Lucca sono due giocatori possenti dal punto di vista fisico, è chiaro che parliamo di due ottimi giocatori. Mctominay meglio di Hamsik? Hanno spessori diversi, la presenza dello scozzese in area di rigore si sente e come, Hamsik aveva altre caratteristiche nell’impostazione dell’azione. Nazionale-Club? Quando ero commissario tecnico in nazionale cercavo di sfruttare al massimo i miei giocatori durante la sosta dei club.

BAVA: “Bisogna avere pazienza con Lucca, lui ha molta determinazione nel conquistarsi una maglia da titolare come ha fatto ad Udine. Diamo visibilità a questi ragazzi italiani, non smontiamoli dopo 15 giorni, hanno bisogno di fiducia. Io sono un tifoso di Antonio Conte, se ti fidi di lui diventi un calciatore molto forte e da chance a tutti. In Lucca ha visto un giocatore che poteva giocare con o senza Lukaku.
Buongiorno? Dissi che avrebbe dovuto solo limare qualche errore per diventare un grande difensore, con Conte ha imparato a non sbagliare, a temporeggiare e a controllare la sua mole fisica e ha fatto un grande salto di qualità. E’ migliorato anche nella sua tranquillità e nell’impostazione dell’azione, parliamo di un giocatore destinato a crescere anche per i consigli che l’allenatore gli darà”.

CALAIO’: “Chi gioca a Firenze? Sicuramente Lucca, è ancora presto per vedere Hojlund subito in campo dal primo minuto, gli serviranno più allenamenti.
Lucca e Hojlund hanno caratteristiche diverse, ma potrebbero giocare insieme. Hojlund sa attaccare la profondità e, con la fisicità di Lucca, e le caratteristiche dell’ex Udinese, potrebbero completarsi a vicenda”.

FASSONE: “Non possiamo escludere che sia stato Conte a dare una spinta al presidente per il centro sportivo e lo stadio. De Laurentiis percorrerebbe una strada nuova se dovesse fare un nuovo stadio, perché in molti puntano sul restyling dell’impianto già esistente, come abbiamo fatto alla Juventus anni fa. Io gli consiglierei il restyling dello Stadio Maradona, ma conoscendo il presidente vorrà seguire la strada più difficile. Quando si ha un gradimento politico superiore, l’iter si facilita se scegli un percorso nuovo puoi avere degli ostacoli. I tempi? Con il percorso agevolato ci vorrebbero intorno ai 4 anni. Uno stadio fatto bene può costare ottomila euro per ogni posto a sedere, quindi siamo sui 560-600 milioni di euro”.

CALVANO: “Sarebbe giusto se in questi giorni Manna indicesse una conferenza stampa in cui spiega le varie dinamiche di mercato che si sono venute a creare nel corso di questa sessione estiva. Sia per quanto riguarda gli affari in entrata, che per quelli in uscita, e anche quelli non andati in porto. E’ un modo per essere ulteriormente trasparenti con la stampa e con i tifosi: credo sia anche giusto per lo stesso Manna, che l’inverno scorso si assunse della responsabilità riguardo la mancata sostituzione di Kvara mettendoci la faccia, prendersi anche i meriti dei voti altissimi ricevuti da gran parte della stampa per il mercato condotto”.

Vincenzo Letizia

