Calciomercato Napoli: su Zielinski piomba Guardiola

Mercato Napoli: Zielinski piace al Manchester City

Piotr Zielinski come Kevin De Bruyne o Piotr Zielinski con Kevin De Bruyne? Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nelle ultime settimane sarebbe arrivato un sondaggio da parte del club inglese per il calciatore polacco.

Il Napoli, in difficoltà economica dopo il mancato accesso alla Champions League, per rimpolpare le casse dopo un anno e mezzo di pandemia potrebbe decidere di cedere qualche gioiello.

Gli azzurri, infatti, dovrebbero dare via nel corso del mercato almeno uno dei suoi big. L’indiziato numero uno sembrerebbe essere Fabian Ruiz, ma attenzione anche alla possibile cessione di Piotr Zielinski che avrebbe attirato le attenzioni del Manchester City dopo una grande stagione nel nuovo ruolo di trequartista.

Napoli: Zielinski piace anche all’Arsenal

Secondo le ultime notizie di mercato, dopo l’Arsenal anche i Citizens si sarebbero mossi per avere Piotr Zielinski durante il prossimo mercato.

Anzi, il club di Guardiola sarebbe in questo momento quello più interessato al polacco e avrebbero già fatto dei sondaggi sia con il Napoli che con l’agente del calciatore. Guardiola starebbe insistendo per Zielinski che ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro ed una valutazione di mercato di 50.

Fabian e Koulibaly senza offerte

L’idea del Napoli, anche in virtù dei loro contratti, è sempre stata quella di sacrificare uno tra Kalidou Koulibaly o Fabian Ruiz. Tuttavia il centrale senegalese non avrebbe offerte importanti così come il centrocampista spagnolo, il cui contratto scadrà nel 2023. Per tale ragione se arrivasse un’offerta per Zielinski allora il Napoli potrebbe riflettere sulla cessione del calciatore ex Empoli che era arrivato in azzurro via Udinese per 16 milioni di euro. Come detto per cedere Zielinski il Napoli vorrebbe incassare, nonostante la pandemia, almeno 50 milioni. Cifra non impossibile da raggiungere per il Manchester City, tra i pochi club ad avere disponibilità economica in questo momento.

