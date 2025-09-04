BREVI

LUTTO – E’ morto Giorgio Armani

Vincenzo Letizia 4 Settembre 2025

Lo stilista aveva 91 anni. L’annuncio del Gruppo: ‘Si è spento serenamente circondato dai suoi cari’. La camera ardente sarà allestita il 6 e 7 settembre all’Armani Teatro. I funerali si svolgeranno in forma privata.
Vincenzo Letizia

