LA SCOMMESSA

Pronostico vincente: multipla da incorniciare che fa esultare i nostri lettori!

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025 0 1 min read

La giornata di scommesse del 3 novembre 2025 si è tinta di verde per i lettori di PianetAzzurro.it. La multipla proposta questa mattina dal nostro team di esperti si è rivelata un vero e proprio trionfo, centrando in pieno tutti i pronostici e regalando una vincita importante!

Analizzando lo scontrino vincente, è evidente la maestria con cui sono state selezionate partite da diversi campionati europei, dimostrando una profonda conoscenza del panorama calcistico internazionale.

Il Dettaglio delle Giocate Perfette

Dalla Superligaen danese alla Premier League inglese, passando per la nostra Serie A e la Eerste Divisie olandese, ogni segno è risultato esatto:

  • FC Midtjylland – Aarhus (Gol/NoGol: Gol): L’apertura perfetta. Partita spettacolare con entrambe le squadre a segno, centrando la quota di 1.50.
  • Lazio – Cagliari (Esito Finale 1X2: 1): La solidità della Lazio in casa non ha tradito le attese, garantendo la vittoria (2-0) e un’ottima quota di 1.62.
  • Sassuolo – Genoa (MultiGol 1-3 Casa: 1-2-3): Con il Genoa che vince 2-1 (risultato finale), la giocata sul numero di gol segnati dal Sassuolo in casa, tra 1 e 3, è stata vinta. Il Sassuolo ha segnato un gol (1-2), confermando il pronostico e una quota di 1.40.
  • Jong PSV Eindhoven – Willem II (Under/Over (2.50): Over): Le reti non sono mancate in Olanda, con la partita che ha superato il muro dei 2.5 gol totali. Quota azzeccata a 1.33.
  • Gil Vicente – Santa Clara (Esito Finale 1X2: 1): La vittoria casalinga dei portoghesi ha fruttato una delle quote più alte della multipla: 2.10.

L’unione di queste singole selezioni ha portato a un moltiplicatore complessivo molto interessante, trasformando una scommessa studiata in una vincita reale e meritata.

Complimenti al Nostro Staff!

Ancora una volta, PianetAzzurro.it si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di scommesse, capace di intercettare i pronostici più difficili con lucidità e competenza.

Grandi complimenti ai nostri tipster per aver regalato questa soddisfazione ai lettori che hanno deciso di seguire la loro intuizione! E ora, si pensa già ai prossimi successi!

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

CALCIOMERCATO – Clamoroso: il Lipsia potrebbe soffiare Hojlund al Napoli

La storia del calciomercato, soprattutto quando c’e’ di mezzo Aurelio De Laurentiis, insegna ad attendere le ufficialità per definire come chiuse le trattative. Potrebbe essere […]

29 Agosto 2025 0 26 sec read

CALCIOMERCATO – Milan,  Athekame vicino: accordo con lo Young Boys, si lavora per chiudere in fretta

I rossoneri spingono per chiudere la trattativa col club svizzero Dopo Jashari per il Milan potrebbe esserci Zachary Athekame. I rossoneri, infatti, sono vicini all’accordo con lo Young […]

6 Agosto 2025 0 35 sec read

LA SCOMMESSA – La Champions ci regala gol e una bella vincita

Ve l’avevamo anticipato che sarebbe stata una serata di Champions pirotecnica. Una serata da sogno per gli amanti del calcio e, soprattutto, per chi ama […]

22 Ottobre 2025 0 52 sec read

LA SCOMMESSA – Big-match in serie B, sarà pari? Soliti Gg o over in Olanda…

Ieri ci ha fatto amareggiare non poco l’Europa League, pesa una bella bolla per una partita… Ci riproviamo anche oggi, con la stessa metodologia. Ecco […]

15 Febbraio 2019 0 24 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui