Zazzaroni difende Di Lorenzo: “Bergonzi fuori luogo, il capitano non è antisportivo”

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 24 sec read

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, ha commentato le dichiarazioni dell’ex arbitro Mauro Bergonzi riguardo al rigore assegnato a Giovanni Di Lorenzo durante Napoli-Inter. In un post su Instagram, Zazzaroni ha sottolineato che, sebbene sia legittimo esprimere opinioni sul fallo, definire il capitano del Napoli “antisportivo” è “totalmente fuori luogo”. Ha aggiunto che Bergonzi è una persona educata, ma che le sue parole non sono appropriate. Zazzaroni ha concluso ricordando che la storia di ognuno conta e va rispettata.

 

Vincenzo Letizia

