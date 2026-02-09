NEWS

Precedenti tra Napoli e Como – Le due sfidanti di domani si sono affrontate, complessivamente, in 36 partite, 22 le vittorie degli azzurri

Partita dei quarti di finale di Coppa italia tra il Napoli e il Como, domani allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre si sono affrontate, complessivante, in serie A, B e Coppa Italia in 36 occasioni, nelle quali i partenopei ha ottenuto 22 successi e 7 risultati di parità, mentre, sono solo 6 le vittorie dei lariani. Realtivamente alla sola manifestazione tricolore, campani e lombardi vantano solamente due gare, in cui il Napoli ha conseguito un trionfo ed un pareggio. L’ultima volta che le contendenti si sono incrociate, riguarda la partita di campionato del girone di andata, in quel di Fuorigrotta.  Era il primo novembre del 2025, allora,  la gara terminò col pari ad occhiali, viceversa,  in Coppa Italia, la sfida più recente risale al settembre 1999,  al Sinigallia,  quando i partenopei si imposero per 2 a 1.

