Coppa Italia – Domani sera, il Maradona sarà tutto esaurito, in 55mila per rispondere all’appello degli azzurri

Dalle ultime norizie da parte della SSCN, riguardo alla vendita dei tagliandi per il match dei quarti di finale di Coppa Italia, con il Como di diomani sera, a Fuorigrotta, complice la politica dei prezzi poolari, lo stadio Maradona sarà tutto esaurito, infatti in giro non ci sono più biglietti disponibili. La risposta della tifoseria napoletana all’appello della squadra azzurra, a riempire l’impianto partenopeo, è stata massiccia. In una gara delicatissima da dentro o fuori, l’apporto dei 55mila è decisivo. La manifestazione Nazionale, d’altronde, costiusce un obiettivo da centrare per la formazione di Conte, un secondo trofeo che seguirebbe il trionfo in Supercoppa. Tuttavia, l’avversario di turno rappresenta un ostacolo molto difficile da superare, essendo i lariani le nuove stelle del nostrro calcio, che mirano ad un posto in Europa. I tifosi, domani si attendono lo stesso Napoli, volitivo, affamato, grintoso e spregiudicato ammirato a Genova, che ha saputo rimediare ai propri errori in difesa., trovando la vittoria nei minuti di recupero. Qualora gli azzurri superassero la compaginedi Fabregas, troverebbero in semifinale l’Inter, per un nuovo scontro dopo i due in campionato, in cui hanno ottenuto una vittoria in casa ed un pari a San Siro. Ricordiamo, in cnclusione che il Como verrà a Napoli molto più riposato rispetto ai partenopei, non avendo disputato,ieri l’incontro di campiionatocol Milan. Di sicuro la Lega doveva spostare questa partita al giovedì, per dare qulche giorno in più ai padroni di casa, allo scopo di smaltire le fatiche della gara di sabato ma si vede che l’organizzazione, in questo caso, si è rivelata molto superficiale.