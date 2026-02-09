Coppa Italia – Domani sera al Maradona, per i quarti di finale della competizione tricolore, gli azzurri ospiteranno il Como

Domani alle 21, tornerà in campo il Napoli, per affrontare il Como nella partita secca dei quarti di finale di Coppa Italia. Probabilmente Conte, opterà per un mini turnover per far riposare qualche titolarissimo che sta tirando la carretta da diverso tempo, senza mai fermarsi. Tra gli infortunati tornerà Matteo Politano che, forse sarà impiegato dal primo minuto ma il tecnico salentino deciderà solo dopo l’allenamento odierno in quel di Castel Volturno. In difesa potrebbe giocare l’olandese Beukema in luogo dell’ex granata Buongiorno ,apparso nettamente fuori condizione, ultimamente, quindi come centrale del terzetto difensivo ci sarà Rrahmani, con Juan Jesus braccetto di sinistra. Nella zona mediana del campo, vista l’indiisponibilità dello scozzese, vedremo Elif Elmas, al suo posto. Sulle due fasce eserene, come detto, dovrebbe esserci, a destra Polkitano e a sinistra Spinazzola. Infine, Lobotka centrale e il neo acquisto Giovane, a supporto di Hojlund e Vergara. A gara in corso, potrenne vedere l’ultimo arrivato dallo Sporting Lisbona, Allisson Santos. Contro i lariani, che ieri non hanno giocato in campionato e perciò più riposati rispetto agli azzurri, reduci dal rocamelosco successo di sabato a Marassi, il Napoli dovrà adottare lo stesso atteggiamento visto con il Genoa, al fine di onorare un’altra manifetazione, la quale potrebbe dare alla tifoseria partenopea un nuovo trionfo, dopo la Supercoppa. Il match di damani, da dentro, o fuori, senza appelli, contro una delle più belle realtà del calcio italiano, ci dirà se la squadra di Conte sarà affamata di un’altra Coppa o meno. Chi delle due contendenti raggiungerà l’Inter in semifinale? Questo lo scpriremo solo vivendo!