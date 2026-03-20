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CAGLIARI vs NAPOLI – Stasera Conte vuole in campo i big, mandando in panchina il brasiliano Alisson Santos

Armando Fico 20 Marzo 2026 0 40 sec read

Sembrerebbe che questa sera, contro il Cagliari, Antonio Conte voglia schierare ,dal primo minuto i big, lasciando fuori l’attaccante brasiliano Alisson Santos, ultimo acquisto di gennaio che si era guadagnato, con pieno  merito una maglia da titolare realizzando due reti e dando spettacolo .  L’ex Sporting Lisbona, oggi,  rappresenta l’unico calciatore  della rosa del Napoli a garantire dribbling, vivacità  e accelerazioni, saltando, spesso l’uomo. A mio modesto avviso, mandare un calciatore del genere in panchina è un rischio, difatti una manovra d’attacco guidata da uno che sa come eludere i difensori avversari,  è certamente migliore di un giro palla lezioso che non porta a nulla.  Tuttavia, al mister salentino piace rischiare. Contro i rossoblù, all’Unipol Arena, perciò,  andrà in campo il tridente formato da Hojlund, De Bruyne e Mc Tominay sperando che rispetti le aspettative dei tifosi azzurri.

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