EUROPA LEAGUE – Gol Show all’Olimpico tra Roma e Bologna, 3 a 3 il finale di gara ma d.t.s. a spuntarla, sono gli emiliani

Nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Roma e Bologna pareggiano ancora, stavolta per 3 a 3, nei 90 e passa minuti regolamentari, però, nei supplementari vince la squadra di Vincenzo Italiano, grazie al 4 a 3 realizzato da Cambiaghi al quinto minuto del secondo tempo dell’extra time. Ieri, abbiamo assistito ad un match bellissimo ed emozionante, con tanti capovolgimenti di fronte, insomma una partita che fa riconciliare i calciofili, con questo magnifico sport, rivalutando il calcio italiano, spesso bistrattato e criticato. In verità, è un vero peccato che i giallorossi siano usciti dalla seconda competizione europea, infatti meritavano, entrambe il passaggio del turno, naturalmente, cosa impossibile. Sta di fatto che i felsinei non hanno rubato nulla, avendo disputato 120 e più minuti da squadra vera. Pertanto, il Bologna guadagna i quarti di finale di Europa League,dove affronterà, il mese prossimo, l’Aston Villa. Un plauso va pure alla Fiorentina che, malgrado stia balbettando in campionato, combattendo per la salvezza, in campo europeo si sta facendo valere , tanto è vero che ha battuto per la seconda volta, in una settimana, sempre per 2 a 1, il Rakow, in Polonia, accedendo ai quarti, in cui incontrerà gli inglesi del Cristal Palace ,il 9 di aprile al Selhurst Park di Londra. Quindi, due formazioni britanniche sulla strada delle nostre due squadre rimaste in Europa, le quali hanno salvato la faccia all’Italia, protagonista in negativo nella maggiore Coppa del vecchio continente.