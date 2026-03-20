Serie A, il Napoli vede il poker (1,58): a Cagliari Conte punta sul ritorno al gol di De Bruyne e McTominay

ROMA – Un Napoli reduce da tre successi consecutivi fa visita a un Cagliari in caduta libera nell’anticipo della 30esima giornata. I sardi non vincono dal 31 gennaio e i campioni d’Italia si sono portati a ridosso del secondo posto, distante appena un punto: per i bookie lo slancio della squadra di Conte può proseguire, visto che il “2” – come riporta Agipronews – si gioca a 1,58 su 888sport, mentre pareggio e vittoria della squadra di Pisacane sono in lavagna – nell’ordine – a 3,85 e 6,50. Nove delle ultime dieci partite giocate dal Napoli sono terminate con almeno tre reti complessive, come pure le ultime due in cui è sceso in campo il Cagliari: all’Unipol Domus, però, gli esperti prevedono una sfida da Under, visto a 1,57 su Planetwin365, mentre l’Over è fissato a 2,25. Tre degli ultimi quattordici precedenti tra le due formazioni si sono conclusi con il successo 1-0 dei partenopei: questo esito si gioca a 5,50 ed è il risultato esatto favorito. Tra i pareggi l’1-1 (7,50) è giudicato il più plausibile mentre le quote si alzano in caso di affermazione dei sardi: l’1-0 – finale dei match contro Roma e Juventus – è visto a 13,00.

MARCATORI Conte potrebbe riproporre dal 1′ De Bruyne e McTominay: un gol del centrocampista belga si gioca a 4,00, quello dello scozzese è in lavagna a 3,25. Hojlund (in gol contro il Lecce, 10 centri in campionato) a segno vale 2,50 volte la posta puntata. Nel Cagliari, il tandem offensivo dovrebbe essere composto d Sebastiano Esposito e dal turco Semih Kılıçsoy: una rete del primo si gioca a 6,00 quella del turco a 5,00 mentre l’ex Gaetano è fissato a 7,00.

RED/Agipro