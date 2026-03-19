IL FISCHIETTO- Cagliari vs Napoli affidata all’arbitro Mariani di Aprilia, al Var Marini

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia il direttore di gara dell’anticipo di domani fra Cagliari e Napoli, che aprirà la trentesima giornata di campionato 2025/2026. Per il fischietto internazionale classe 1982, sarà la tredicesima partita stagionale in massima serie. Gli assistenti saranno Daniele Bindoni e Alberto Tegoni delle sezioni di Venezia e Milano, il quarto ufficiale Mario Perri di Roma 1,ed infine in sala Var di Lissone sono stati selezionati Valerio Marini di Roma 1 e Marco Serra di Torino.. Sono ben ventisette i precedenti dell’arbitro della provincia di Roma, con il Napoli in campo: il bilancio è in favore dei partenopei con 17 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.