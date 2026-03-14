LA PARTITA – Napoli-Lecce 2-1, gli azzurri vincono con Hojlund e Politano

Il Napoli batte il Lecce 2-1 al Maradona. Nel primo tempo passa in vantaggio il Lecce con Siebert, gli azzurri rispondono poi con Hojlund. Nella ripresa la squadra di Conte trova la vittoria con Politano.
PRIMO TEMPO
Al 4’ passa subito in vantaggio il Lecce con Siebert che sugli sviluppi di un calcio d’angolo spedisce il pallone in rete di testa. Al 15’ ancora pericoloso il Lecce con Thiene Gabriel, anche in questa occasione di testa, il pallone termina di poco a lato. Al 44’ conclusione pericolosa di Stulic, Meret spedisce in angolo. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero, Politano prova il tiro dalla distanza, il pallone viene deviato e termina di poco fuori.
SECONDO TEMPO
Al 46’ arriva il pareggio del Napoli con Hojlund, che sugli sviluppi di una ripartenza riceve il pallone da Politano e spedisce il pallone in rete. Al 65’ grande parata di Falcone su un tiro di Alisson Santos. Al 66’ passa in vantaggio il Napoli con Politano, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo va a segno con un tiro al volo.Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.
IL TABELLINO
Napoli (3-4-2-1): Meret – Beukema, Buongiorno, Olivera – Politano (72′ Mazzocchi), Anguissa (46′ McTominay), Gilmour, Spinazzola (72′ Gutierrez) – Elmas (46′ De Bruyne), Alisson S. (85′ Giovane) – Hojlund. A disposizione: Contini, Milinković-Savić, Juan Jesus, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.
Lecce (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (79′ Ndaba) – Ramadani, Ngom (86′ Fofana) – Pierotti (79′ N’Dri), Coulibaly (46′ Gandelman), Banda – Stulic (58′ Cheddira). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Pérez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwiński. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Reti: 3′ Siebert (L), 46′ Hojlund (N), 67′ Politano (N)
Arbitro: Rosario Abisso sez. Palermo (Imperiale-Ceccon; IV Galipò; VAR Nasca-Fabbri).
Mariano Potena