IL SALISCENDI AZZURRO: De Bruyne accende la luce, Anguissa ancora fuori giri

Il verdetto del campo parla chiaro: la classe non invecchia, ma la condizione fisica resta un giudice severo. Nell’ultimo turno di campionato, il destino di due grandi interpreti del centrocampo si è incrociato su traiettorie opposte. Se da una parte c’è chi ha saputo trasformare l’inerzia di una sfida con il solo ingresso in campo, dall’altra emerge la difficoltà di chi fatica a ritrovare il passo dei giorni migliori.

SALE: KEVIN DE BRUYNE

L’ingresso del fuoriclasse belga nella ripresa ha avuto l’effetto di un interruttore premuto in una stanza buia. Con il Lecce sorprendentemente in vantaggio e una manovra che appariva farraginosa, De Bruyne ha preso per mano la squadra, portando carisma e una visione di gioco fuori categoria. Le sue verticalizzazioni non sono state semplici passaggi, ma vere e proprie traiettorie illuminanti che hanno scardinato la difesa salentina. Quando il talento incontra la leadership, la partita cambia letteralmente volto.

SCENDE: ANDRÉ-FRANK ZAMBO ANGUISSA

Dalla parte opposta della parabola troviamo un Anguissa che sembra lontano parente del dominatore fisico ammirato in passato. Il centrocampista appare ancora visibilmente in ritardo di condizione: molle nei contrasti, spesso in ritardo sulle seconde palle e poco reattivo nelle transizioni. È evidente che il suo motore sia ancora in pieno rodaggio; servirà tempo e pazienza per rivederlo ai livelli di intensità necessari per reggere il centrocampo. Al momento, la sua è una presenza d’ombra.

Il calcio moderno non aspetta, ma le gerarchie si spostano velocemente. Se De Bruyne ha dimostrato che un tempo è sufficiente per dominare, il caso Anguissa ricorda che senza la gamba anche i migliori interpreti rischiano di diventare un peso. La gestione del minutaggio nelle prossime settimane sarà decisiva per entrambi.