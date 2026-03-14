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IL SALISCENDI AZZURRO: De Bruyne accende la luce, Anguissa ancora fuori giri

Vincenzo Letizia 14 Marzo 2026 0 1 min read

Il verdetto del campo parla chiaro: la classe non invecchia, ma la condizione fisica resta un giudice severo. Nell’ultimo turno di campionato, il destino di due grandi interpreti del centrocampo si è incrociato su traiettorie opposte. Se da una parte c’è chi ha saputo trasformare l’inerzia di una sfida con il solo ingresso in campo, dall’altra emerge la difficoltà di chi fatica a ritrovare il passo dei giorni migliori.

SALE: KEVIN DE BRUYNE

L’ingresso del fuoriclasse belga nella ripresa ha avuto l’effetto di un interruttore premuto in una stanza buia. Con il Lecce sorprendentemente in vantaggio e una manovra che appariva farraginosa, De Bruyne ha preso per mano la squadra, portando carisma e una visione di gioco fuori categoria. Le sue verticalizzazioni non sono state semplici passaggi, ma vere e proprie traiettorie illuminanti che hanno scardinato la difesa salentina. Quando il talento incontra la leadership, la partita cambia letteralmente volto.

SCENDE: ANDRÉ-FRANK ZAMBO ANGUISSA

Dalla parte opposta della parabola troviamo un Anguissa che sembra lontano parente del dominatore fisico ammirato in passato. Il centrocampista appare ancora visibilmente in ritardo di condizione: molle nei contrasti, spesso in ritardo sulle seconde palle e poco reattivo nelle transizioni. È evidente che il suo motore sia ancora in pieno rodaggio; servirà tempo e pazienza per rivederlo ai livelli di intensità necessari per reggere il centrocampo. Al momento, la sua è una presenza d’ombra.

Il calcio moderno non aspetta, ma le gerarchie si spostano velocemente. Se De Bruyne ha dimostrato che un tempo è sufficiente per dominare, il caso Anguissa ricorda che senza la gamba anche i migliori interpreti rischiano di diventare un peso. La gestione del minutaggio nelle prossime settimane sarà decisiva per entrambi.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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