Zielinski , pur a malincuore, ha deciso di accettare l’offerta araba dell’’Al-Ahli

Il Calcio Napoli ed il centrocampista polacco Piotr Zielinski stanno per separarsi; tutto pronto per il trasferimento dell’ex Empoli alla squadra araba dell’Al- Ahli che ha già un’intesa con il club azzurro per l’acquisto del suo cartellino. Secondo indiscrezioni il giocatore ha anche salutato i compagni, seppur con un pizzico di malinconia, dato il suo enorme legame con la città partenopea. il buon Piotr, ormai, ha inteso che la sua avventura napoletana è al termine, per cui non resta che dire di si agli arabi, non avendo altre alternative, tuttavia, partirà portandosi dietro un ricordo indelebile degli anni trascorsi all’ombra del Vesuvio. Con la cessione del polacco, la società di De Laurentiis sarà obbligata a trovare sul mercato un degno sostituto; la pista Gabri Veiga è sempre in auge e stamane potrebbe essere la giornata decisiva per l’affondo al calciatore del Celta Vigo. La richiesta del club iberico si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro ma il Ds Meluso tenterà di prenderlo a qualche milione in meno. Oggi il Napoli formalizzerà una nuova offerta.