L’ex Bari Cheddira potrebbe incrociare, subito, il Napoli, diventato proprietario del suo cartellino

L’attaccante marocchino Cheddira, classe 98, che ha giocato fino alla stagione passata nel Bari, società di proprietà della famiglia De Laurentiis, è stato acquistato dal Napoli,, firmando un contratto fino al 2027. Tuttavia, come accaduto per il portiere Caprile, passato all‘Empoli, anche l’ex calciatore del Bari verrà ceduto in prestito, infatti, verrà girato al Frosinone, compagine ciociara che sarà la prima avversaria degli azzurri, nel campionato che sta per cominciare, sabato alle 18,30, allo Stadio Benito Stirpe. Dunque Cheddira, ironia della sorte, se il trasferimento si concretizzerà a breve, troverà sulla sua strada, subito, il Napoli che potrebbe diventare, tra qualche anno, la sua nuova squadra.