Napoli, ore caldissime per la definizione di Gabri Veiga e Zielinski. Koopmeiners, solo una chimera

Con l’inizio del campionato alle porte sono ore caldissime per la definizione di Gabri Veiga e Piotr Zielinski. Per quanto concerne il primo, sono stati compiuti dei notevoli passi avanti nella definizione dell’importo da corrispondere al Celta Vigo. Come tutti sanno il centrocampista ha una clausola da 40 milioni di euro che il Napoli non dovrebbe pagare, essendosi avvicinato moltissimo a questa cifra.

Il Celta ha interesse a monetizzare e l’intenzione di chiudere una trattativa che va avanti da tempo è sempre più forte. Con il giocatore il Napoli ha un accordo da tempo. Non è da escludere che oggi possa esserci la tanto attesa fumata bianca.

Il discorso Veiga non rientra nella cessione di Zielinski. In ballo c’è un tira e molla tra Piotr e i suoi familiari che preferirebbero non allontanarsi da Napoli. D’altro canto, l’offerta saudita dell’Al-Ahli (circa 12 milioni all’anno fino al 2026 ndr) è di quelle che farebbero tremare le ene e i polsi a tanti calciatori, soprattutto se si tiene conto che per Zielinski, vista l’età (30 anni), potrebbe trattarsi dell’ultimo imoportante (economicamente parlando) contratto della sua carriera.

In ogni caso, tra oggi e domani ci sarà una definizione in un senso o nell’altro.

Resterà solo un sogno quello di arrivare al centrocampista atalantino Koopmeiners. La Dea non ha bisogno di monetizzare, fresca di cessioni imporanti e, naturalmente, ha sparato una cifra che il Napoli non intende corrispondere. Nonostante i tentativi di Adl, il club orobico chiede una somma superiore ai 50 mlioni. Per questo motivo, quello di Koopmeiners resta soltanto una chimera.