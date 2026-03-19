Galatasaray, notte di sangue e fratture ad Anfield per gli ex Napoli Lang e Osimhen

La trasferta di Anfield si trasforma in un bollettino di guerra per il Galatasaray. Non è solo il risultato sportivo a pesare, ma le pesanti conseguenze fisiche riportate dai suoi gioielli d’attacco, Noa Lang e Victor Osimhen, usciti malconci dalla sfida contro i Reds.

Il caso più critico riguarda l’esterno olandese Noa Lang. Durante la gara, il calciatore è finito con violenza contro i cartelloni pubblicitari posti a ridosso del perimetro di gioco, riportando una ferita profonda alla mano destra. La gravità del taglio e la copiosa perdita di sangue hanno reso necessario il trasporto immediato in un ospedale di Liverpool, dove Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nella notte. Lo staff medico del club turco ha presenziato all’operazione e, secondo le prime indiscrezioni, la dirigenza sarebbe già in contatto con i propri legali: l’intenzione è quella di sporgere denuncia per la pericolosità delle strutture a bordo campo, una situazione che potrebbe spingere l’UEFA ad aprire un’indagine formale.

A completare il quadro clinico disastroso è l’infortunio di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, colpito duramente al braccio durante la prima frazione di gioco, è rimasto negli spogliatoi dopo l’intervallo. Gli esami strumentali effettuati tempestivamente in ospedale hanno confermato una frattura all’avambraccio destro. Al giocatore è già stato applicato un gesso, ma la sua disponibilità per i prossimi impegni resta un’incognita: i medici si sono riservati alcuni giorni di valutazione prima di decidere se procedere o meno con una riduzione chirurgica della frattura.

Una serata che lascia il segno non solo sulla classifica, ma soprattutto sull’integrità della rosa di Okan Buruk, costretta ora a fare i conti con un’infermeria affollata nel momento cruciale della stagione.

Resta da capire come l’UEFA gestirà il fascicolo relativo alla sicurezza dei cartelloni di Anfield. Se venisse accertata la negligenza, il caso Lang potrebbe fare giurisprudenza per la protezione dei calciatori negli stadi d’élite. Nel frattempo, il Galatasaray dovrà trovare soluzioni d’emergenza per sopperire all’assenza simultanea del suo tandem offensivo titolare.