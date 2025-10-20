LA SCOMMESSA – Ritmo e reti: tre incontri con Gol previsti nella ripresa

di Vincenzo Letizia
Questa sera, il palinsesto calcistico offre alcuni match interessanti in cui il secondo tempo potrebbe regalare emozioni e gol. Analizzando le quote e le statistiche, vogliamo provare a puntare su questo mercato che dà quote molto allettanti. Ecco, quindi i tre incontri in evidenza per la puntata “Gol/No Gol Secondo Tempo”:
1. Jong PSV Eindhoven – ADO Den Haag (Eerste Divisie, ore 20:00)
La sfida tra la squadra riserve del PSV e l’ADO Den Haag si prospetta vivace nella ripresa. Il pronostico per il secondo tempo è Gol, con una quota di 2.50. Entrambe le squadre tendono a segnare nella fase finale della partita, quindi ci si aspetta spettacolo negli ultimi 45 minuti.
2. Roda – Almere (Eerste Divisie, ore 20:00)
Altro match olandese da seguire con attenzione. La quota per il Gol nel secondo tempo è di 2.60, leggermente più alta rispetto al match precedente. Roda e Almere hanno dimostrato di essere aggressive in attacco nella ripresa, quindi una rete da entrambe le parti non è da escludere.
3. Fram Reykjavik – Stjarnan Gardabaer (Urvalsdeild, ore 21:15)
Spostandoci in Islanda, il match tra Fram Reykjavik e Stjarnan Gardabaer promette equilibrio ma con possibilità di gol nella seconda frazione. La quota per il secondo tempo Gol è di 2.30, confermando una leggera preferenza per entrambe le squadre che possono trovare la rete nei minuti finali.
Conclusione:
Tutti e tre i match presentano buone possibilità di vedere gol nel secondo tempo, offrendo opportunità interessanti per chi punta su scommesse di tipo “Gol/No Gol”.