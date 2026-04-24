RRAHMANI – Il forte centrale difensivo, in campo, questa sera, al Maradona, rinnoverà col Napoli fino al 2029, con considerevole aumento dell’ingaggio

Amir Rrahmani che si è integrato benissimo nel reparto arretrato azzurro, risultando, quasi sempre tra i migliori della squadra, come rendimento, tanto è vero che la sua lunga assenza, per il grave infortunio, si è fatta sentire più del dovuto, levando quella sicurezza alla retroguardia di Antonio Conte, la quale senza di lui ha subito moltissimi gol, è ormai pronto a riprendersi il posto da titolare e sarà in campo già stasera, nell’anticipo con la Cremonese. Il difensore di origini kosovare rappresenta un calciatore importantissimo sia per il presente che per il futuro del Napoli. La società di De Laurentiis, è pronta a fargli firmare un rinnovo contrattuale fino al 2029, con un forte aumento dell’ingaggio. D’altronde, Rrahmani, pur di restare nella formazione partenopea , ha detto di no a varie offerte. Il centrale, con il nuovo contratto, percepirà circa 4 milioni di euro di euro a stagione. L’ex Verona, probabilmente, finirà la sua carriera a Napoli e diventerà il difensore più pagato della rosa. L’accordo tra le parti è già stato definito da tempo, per cui si aspetta solo l’annuncio ufficiale da parte del club partenopeo, che, forse, si avrà al termine del campionato.