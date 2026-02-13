Con la Roma attesi 50.000 al Maradona

Verso il sold out, o quasi, per la sfida di domenica contro la Roma con calcio d’inizio alle ore 20.45. Si sta per riempire del tutto il Maradona: fino a ieri sera, infatti, restavano appena pochi posti per l’anello inferiore dei Distinti mentre erano in esaurimento i tagliandi per la Tribuna Posillipo. Probabile che nelle ultime ore uno dei due settori sia andato esaurito – come del resto tutti gli altri ormai da tempo – e comunque ci sono ancora tre giorni pieni per raggiungere il classico sold out. Un’abitudine ormai consolidata a Fuorigrotta. Un’altra notte di grande entusiasmo e partecipazione, domenica, dopo quella contro il Como con 50.713 titoli emessi per un quarto di finale di Coppa Italia durante la settimana, di martedì, e col maltempo grande protagonista. Pioggia, tra l’altro, prevista anche domenica. Un dato, quello relativo alla prevendita, che evidenzia la stretta connessione tra la città e la squadra, la stessa che spingerà altri cinquantamila a esserci tra due giorni per il big match contro i giallorossi di Gasperini. Ne sarà felice Conte che ha spesso fatto riferimento all’importanza del pubblico per la squadra. E con il pienone con la Roma verrà blindata e anzi migliorerà la media di oltre quarantacinquemila tifosi al Maradona per le gare interne di questa stagione tra Serie A, Champions e Coppa Italia.