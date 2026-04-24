NAPOLI vs CREMONESE -Stasera fuori due big del centrocampo, in panchina Anguissa e De Bruyne? Conte ci pensa seriamente

Anguissa e De Bruyne out per gravi infortuni, durante ben quattro mesi, rientrati in squadra da qualche tempo, non stanno rendendo secondo i loro standard abituali. Addirittura, contro la Lazio, nell’ultima partita, sono risultati tra i peggiori in campo, al punto di essere sostituiti, nella ripresa, dall’allenatore. In realtà, il fuoriclasse belga, sotto il Vesuvio, non è mai riuscito ad esprimersi ai livelli del City; ha sofferto molto il passaggio in Italia e solo in poche occasioni ha dato il meglio di sè, realizzando quattro gol e fornendo due assist, poi si è infortunato e si è dovuto operare. Da quando è tornato, purtroppo non si è visto più quel grande giocatore della Premier. Dalle indiscrezioni che sono giunte da Castel Volturno, questa sera, Antonio Conte, con la Cremonese, potrebbe farlo partire dalla panchina. E se lo farà, significa che non è contento di come sta giocando, attualmente, il campione belga, oramai 35enne. Stesso discorso per Zambo Anguissa, anch’egli fuori condizione ed irriconoscibile. Dunque, se anche il camerunense si siederà in panchina, si sfalderà completamente il quartetto della zona mediana che doveva essere il gioiello del Napoli, nella stagione post scudetto. Appena gli azzurri hanno cambiato assetto, con Mc Tominay più aventi e con l’inserimento di Alisson Santos, la squadra ha mostrato un volto migliore, raggiungendo vittorie su vittorie, seppur non brillando. Paradossalmente, il Napoli, con De Bruyne in campo, ha vinto 10 gare su 14 giocate, con una media di successi del 71% contro il 46, senza di lui. Strano ma è così, infatti, il numero 11 azzurro non ha saputo prendere in mano le redini della squadra e non ha mai inciso come ci si aspettava. Inoltre, il suo ingaggio pesa tantissimo sul bilancio societario. Il talento biondo doveva essere il punto di riferimento dei compagni ma non lo è stato per niente. Vedremo, quindi, stasera se il tecnico di Lecce confermerà questa sua scelta o ritornerà sui suoi passi, confermandolo dal primo minuto, nuovamente.